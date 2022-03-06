«Сиэтл» работает над обменом защитника Джиордано

«Сиэтл» намерен обменять до дедлайна защитника Марка Джиордано, сообщает журналист ESPN Эмили Каплан.

Его контракт с кэпхитом в 6,75 миллиона долларов истекает предстоящим летом. У игрока есть право предоставить список из 10 команд, куда его нельзя будет обменять. Однако Джиордано доверяет руководству «Кракенов» и уверен, что «его обменяют в команду, которая будет претендовать на Кубок Стэнли».

Отметим, что ранее Джиордано несколько лет был капитаном «Калгари». Прошедшим летом он оказался в результате драфта расширения в составе «Сиэтла». «Огоньки» хотели сохранить игрока, но тогда «Кракены» потребовали пик первого раунда драфта и еще пару драфт-пиков, чтобы не забирать права на опытного игрока обороны.

В этом сезоне 38-летний канадец провел 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 23 (6+17) очка при показателе полезности «минус 20».