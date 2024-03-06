«Айлендерс» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» переиграли «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Команда из Нью-Йорка одержала четвертую победу подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Айлендерс» набрали 68 очков и идут на 9-й строчке в Восточной конференции. «Сент-Луис» занимает 9-е место в Западной конференции — 67 очков.

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