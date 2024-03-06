«Виннипег» дома проиграл «Сиэтлу». Наместников набрал одно очко

«Виннипег» на своем льду проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников сделал одну голевую передачу.

«Виннипег» с 83 очками идет на 2-м месте в Западной конференции. «Сиэтл» располагается на 10-й строчке — 67 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Сиэтл» — 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

Голы: Шульц — 6 (Бьоркстранд, Маккэн), 8:45 — 0:1. Коннор — 26 (Шайфли, Наместников), 28:07 — 1:1. Маккэн — 27 (мен., Гурд, Олексяк), 37:56 — 1:2. Лаури — 9 (Эпплтон, Самберг), 39:51 — 2:2. Нидеррайтер — 18 (Эпплтон, Лаури), 41:17 — 3:2. Татар — 8 (Бенайерс, Эберле), 41:42 — 3:3. Бураковски — 2 (бол., Эванс, Маккэн), 57:21 — 3:4.

Вратари: Хеллибак (57:53) — Даккорд.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 33 (14+10+9) — 24 (7+10+7).

Наши: Наместников (16.42/1/0) — -.

6 марта. Виннипег. Canada Life Centre.