Малкин признан второй звездой матча «Питтсбург» — «Коламбус»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Коламбус» (5:3).

Первой звездой признан нападающий «Пингвинз» Райлли Смит, набравший 3 (1+2) очка. Второй звездой стал его одноклубник Евгений Малкин. Россиянин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Замкнул тройку форвард «Блю Джэкетс» Джек Рославик, который набрал 2 (1+1) очка.