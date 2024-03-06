Малкин признан второй звездой матча «Питтсбург» — «Коламбус»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Питтсбург» — «Коламбус» (5:3).
Первой звездой признан нападающий «Пингвинз» Райлли Смит, набравший 3 (1+2) очка. Второй звездой стал его одноклубник Евгений Малкин. Россиянин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.
Замкнул тройку форвард «Блю Джэкетс» Джек Рославик, который набрал 2 (1+1) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|62
|40
|22
|84
|2
|Каролина
|61
|36
|25
|78
|3
|Филадельфия
|63
|32
|31
|72
|4
|Айлендерс
|61
|27
|34
|68
|5
|Вашингтон
|60
|28
|32
|65
|6
|Питтсбург
|60
|28
|32
|64
|7
|Нью-Джерси
|62
|30
|32
|64
|8
|Коламбус
|62
|21
|41
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
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|1
|Флорида
|63
|43
|20
|90
|2
|Бостон
|64
|36
|28
|87
|3
|Торонто
|61
|35
|26
|78
|4
|Детройт
|61
|33
|28
|72
|5
|Тампа-Бэй
|63
|33
|30
|72
|6
|Баффало
|62
|29
|33
|62
|7
|Монреаль
|62
|24
|38
|58
|8
|Оттава
|59
|25
|34
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|61
|39
|22
|83
|2
|Даллас
|63
|37
|26
|83
|3
|Колорадо
|63
|38
|25
|81
|4
|Нэшвилл
|63
|35
|28
|73
|5
|Сент-Луис
|62
|32
|30
|67
|6
|Миннесота
|62
|29
|33
|64
|7
|Аризона
|61
|25
|36
|55
|8
|Чикаго
|62
|15
|47
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|63
|39
|24
|85
|2
|Эдмонтон
|60
|38
|22
|78
|3
|Вегас
|62
|33
|29
|73
|4
|Лос-Анджелес
|60
|31
|29
|72
|5
|Сиэтл
|62
|28
|34
|67
|6
|Калгари
|61
|30
|31
|65
|7
|Анахайм
|61
|22
|39
|47
|8
|Сан-Хосе
|60
|15
|45
|36
Результаты / календарь
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10.03
11.03
|6.03
|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 3
|6.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Флорида
|3 : 5
|6.03
|03:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|4 : 2
|6.03
|03:30
|
Бостон – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|6.03
|04:00
|
Нэшвилл – Монреаль
|3 : 4 ОТ
|6.03
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|3 : 4
|6.03
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|- : -
|6.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Даллас
|- : -
|6.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|63
|105
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|105
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|99
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|60
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|63
|45
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|59
|44
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97
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