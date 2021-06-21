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Бывший нападающий «Тампы» завершит карьеру в 30 лет и станет комментатором «Сиэтла»

20:12
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Бывший нападающий «Тампы» Джей Ти Браун завершит карьеру в 30 лет, сообщает в Twitter журналист Райан Кларк.

Хоккеист уже нашел новое место работы — он станет одним из комментаторов на матчах новый команды НХЛ, «Сиэтла».

Последний сезон Браун провел в Швеции.

В НХЛ он выступал за «Тампу», «Анахайм» и «Миннесоту». Всего в лиге форвард провел 365 матчей и набрал 72 (23+49) очка.

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