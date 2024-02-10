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10 февраля, 23:40

Хет-трик Уигара помог «Калгари» обыграть «Айлендерс»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Айлендерс» — «Калгари».
Фото USA Today Sports

«Калгари» на выезде обыграл «Айлендерс» в матче регулярно чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе хозяев отметились Брок Нельсон и Жан-Габриэль Пажо. За «Калгари» шайбу забросили Джонатан Юбердо и Блейк Коулман. Маккензи Уигар оформил хет-трик.

После 52 матчей «Айлендерс» занимает девятую строчку в Восточной конференции, набрав 56 очков. «Калгари» — девятый на «Западе» (55 очков в 52 играх).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Калгари» — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Голы: Уигар — 13 (Маркстрем, Коулмэн), 3:47 — 0:1. Юбердо — 9 (бол., Шарангович, Хэнифин), 28:38 — 0:2. Уигар — 14 (Дуэр, Пеллетье), 35:16 — 0:3. Нельсон — 21 (Добсон, Палмиери), 44:00 — 1:3. Коулмэн — 21 (п.в.), 55:59 — 1:4. Пажо — 7 (Барзал), 57:28 — 2:4. Уигар — 15 (п.в., Юбердо, Кадри), 59:38 — 2:5.

Вратари: Варламов (55:45 — 59:38) — Маркстрем.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (6+13+18) — 24 (8+13+3).

Наши: — — Кузьменко (14.52/0/0).

10 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 52 33 19 69
2 Каролина 50 29 21 63
3 Филадельфия 52 27 25 60
4 Айлендерс 52 22 30 56
5 Питтсбург 48 23 25 53
6 Нью-Джерси 49 25 24 53
7 Вашингтон 49 22 27 51
8 Коламбус 50 16 34 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 32 19 73
2 Флорида 51 32 19 68
3 Торонто 49 26 23 60
4 Детройт 51 27 24 60
5 Тампа-Бэй 52 27 25 59
6 Монреаль 51 21 30 50
7 Баффало 51 22 29 48
8 Оттава 47 20 27 42
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 52 32 20 70
2 Колорадо 52 32 20 68
3 Виннипег 49 30 19 65
4 Сент-Луис 50 27 23 56
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Миннесота 51 23 28 51
7 Аризона 49 23 26 49
8 Чикаго 52 14 38 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 52 34 18 74
2 Вегас 52 31 21 68
3 Эдмонтон 47 30 17 61
4 Лос-Анджелес 48 23 25 56
5 Калгари 52 25 27 55
6 Сиэтл 50 21 29 52
7 Анахайм 51 18 33 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
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Коламбус – Тампа-Бэй
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Каролина – Нью-Джерси
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Нэшвилл – Аризона
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Бостон

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Луи Доминге

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