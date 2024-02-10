Хет-трик Уигара помог «Калгари» обыграть «Айлендерс»

«Калгари» на выезде обыграл «Айлендерс» в матче регулярно чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе хозяев отметились Брок Нельсон и Жан-Габриэль Пажо. За «Калгари» шайбу забросили Джонатан Юбердо и Блейк Коулман. Маккензи Уигар оформил хет-трик.

После 52 матчей «Айлендерс» занимает девятую строчку в Восточной конференции, набрав 56 очков. «Калгари» — девятый на «Западе» (55 очков в 52 играх).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Калгари» — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Голы: Уигар — 13 (Маркстрем, Коулмэн), 3:47 — 0:1. Юбердо — 9 (бол., Шарангович, Хэнифин), 28:38 — 0:2. Уигар — 14 (Дуэр, Пеллетье), 35:16 — 0:3. Нельсон — 21 (Добсон, Палмиери), 44:00 — 1:3. Коулмэн — 21 (п.в.), 55:59 — 1:4. Пажо — 7 (Барзал), 57:28 — 2:4. Уигар — 15 (п.в., Юбердо, Кадри), 59:38 — 2:5.

Вратари: Варламов (55:45 — 59:38) — Маркстрем.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (6+13+18) — 24 (8+13+3).

Наши: — — Кузьменко (14.52/0/0).

10 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena.