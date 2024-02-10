«Монреаль» дома проиграл «Далласу»

«Монреаль» дома проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Ник Судзуки и Юрай Слафковски. За «Даллас» забил Томас Харли. Тайлер Сегин оформил дубль.

После 52 игр «Даллас» занимает вторую строчку в Западной конференции, набрав 70 очков. «Монреаль» — 13-й на «Востоке» (50 очков в 51 матче).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Даллас» — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Голы: Сузуки — 16 (Кофилд, Мэтисон), 20:38 — 1:0. Харли — 13 (Хинтц, Робертсон), 23:51 — 1:1. Сегин — 18 (Дюшен, Марчмент), 24:15 — 1:2. Сегин — 19 (Дюшен, Марчмент), 37:45 — 1:3. Слафковски — 10 (Сузуки, Мэтисон), 38:37 — 2:3.

Вратари: Монтембо (58:26) — Эттингер.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 20 (6+7+7) — 39 (6+21+12).

Наши: — — Дадонов (8.35/2/-1).

10 февраля. Монреаль. Centre Bell.