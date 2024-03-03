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Сегодня, 06:19

«Айлендерс» победили «Бостон», Сорокин отразил 23 броска и стал третьей звездой матча

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

«Айлендерс» дома обыграли «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев сделал хет-трик Кайл Палмьери, по одному голу у Андерса Ли и Брок Нельсон. Единственную шайбу гостей забросил Марк Маклафлин.

Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 23 броска из 24 и стал третьей звездой встречи.

«Бостон» занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ с 84 очками в 62 матчах. «Айлендерс» идут на девятой строчке с 66 очками в 60 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Бостон» — 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Голы: Палмиери — 16 (Добсон, Ли), 3:32 — 1:0. Палмиери — 17 (бол., Хорват, Барзал), 5:27 — 2:0. Палмиери — 18 (Пулок, Пажо), 12:19 — 3:0. Ли — 16 (Пажо, Палмиери), 20:46 — 4:0. Нельсон — 27 (Хорват, Райлли), 30:24 — 5:0. Маклаулин — 1 (Макэвой, ван Римсдайк), 34:30 — 5:1.

Вратари: Сорокин — Ульмарк.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (15+10+1) — 24 (8+6+10).

Наши: Романов (20.08/2/0) — -.

3 марта. Нью-Йорк. UBS Arena.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
1
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 61 40 21 84
2 Каролина 61 36 25 78
3 Филадельфия 62 32 30 71
4 Айлендерс 60 26 34 66
5 Вашингтон 59 28 31 65
6 Нью-Джерси 60 30 30 64
7 Питтсбург 57 27 30 62
8 Коламбус 60 20 40 50
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 61 41 20 86
2 Бостон 62 35 27 84
3 Торонто 60 35 25 78
4 Детройт 61 33 28 72
5 Тампа-Бэй 63 33 30 72
6 Баффало 61 29 32 62
7 Монреаль 61 23 38 56
8 Оттава 59 25 34 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 63 37 26 83
2 Виннипег 59 38 21 81
3 Колорадо 62 37 25 79
4 Нэшвилл 62 35 27 72
5 Сент-Луис 60 31 29 65
6 Миннесота 61 28 33 62
7 Аризона 60 24 36 53
8 Чикаго 61 15 46 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 62 38 24 83
2 Эдмонтон 58 36 22 74
3 Вегас 61 33 28 73
4 Лос-Анджелес 59 30 29 70
5 Калгари 59 29 30 63
6 Сиэтл 60 26 34 63
7 Анахайм 60 22 38 47
8 Сан-Хосе 59 15 44 36
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3.03 00:00
Сиэтл – Эдмонтон
 1 : 2
3.03 02:00
Нэшвилл – Колорадо
 5 : 1
3.03 02:00
Сент-Луис – Миннесота
 3 : 1
3.03 03:00
Торонто – Рейнджерс
4 : 3 Б
3.03 03:00
Филадельфия – Оттава
 4 : 2
3.03 03:00
Тампа-Бэй – Монреаль
 4 : 3 Б
3.03 03:00
Баффало – Вегас
 7 : 2
3.03 03:30
Айлендерс – Бостон
 5 : 1
3.03 04:00
Чикаго – Коламбус
 2 : 5
3.03 04:00
Даллас – Сан-Хосе
 3 : 2 Б
3.03 06:00
Калгари – Питтсбург
 - : -
3.03 21:00
Вашингтон – Аризона
 - : -
3.03 23:30
Лос-Анджелес – Нью-Джерси
 - : -
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 62 105
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 62 101
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 95
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 59 53
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 61 42
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 57 41
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

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