«Баффало» — «Вегас»: видеообзор матча

«Баффало» дома разгромил «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

У хозяев сделал дубль Дилан Козенс, по одной шайбе у Земгуса Гиргенсонса, Кейси Миттельштадта, Кайла Окпосо, Оуэн Пауэр и Джефф Скиннер. У гостей забили Брендан Бриссон и Уильям Карлссон.

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