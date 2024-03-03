«Тампа» по буллитам обыграла «Монреаль», Василевский отразил 25 бросков

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Монреаль» со счетом 4:3.

В составе «Лайтнинг» отличились Брэйден Пойнт, Энтони Флери и Тайлер Мотт, победный буллит реализовал Виктор Хедман, Никита Кучеров оформил результативную передачу, вратарь Андрей Василевский отразил 25 бросков из 28. У «Канадиенс» шайбы забросили Йоэль Армиа, Джейк Эванс и Коул Кофилд.

После этого матча «Тампа» с 72 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 56 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 4:3 Б (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Армиа — 11 (Гуле, Ньюхук), 1:27 — 0:1. Эванс — 5 (Галлахер), 14:34 — 0:2. Пойнт — 32 (Стэмкос, Кучеров), 27:44 — 1:2. Чирелли — 13 (Хагель), 35:49 — 2:2. Андерсон — 8 (Кофилд, Джекай), 46:23 — 2:3. Мотт — 6 (мен.), 50:18 — 3:3.

Победный буллит: Хедман.

Вратари: Василевский — Примо.

Штраф: 9 — 9.

Броски: 33 (4+14+11+4) — 31 (11+6+13+1).

Наши: Кучеров (23.05/3/0) — -.

3 марта. Тампа. Amalie Arena.