«Айлендерс» уступили «Бостону», Сорокин отразил 29 бросков и сделал голевой пас

«Айлендерс» уступили «Бостону» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 Б.

Российский защитник «островитян» Александр Романов забросил вторую шайбу в сезоне-2023/24. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 33 бросков и сделал результативную передачу.

Победную шайбу в серии буллитов забросил форвард «Бостона» Давид Пастрняк.

«Брюинз» с 42 очками в 28 матчах вернулись на первое место в таблице Восточной конференции, опередив «Рейнджерс» (41).

«Айлендерс» занимают пятое место с 36 очками в 29 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Бостон» — 4:5 Б (0:0, 2:2, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Романов — 2 (Барзал, Хорват), 21:42 — 1:0. Хольмстрем — 9 (Пажо), 33:26 — 2:0. Гики — 4 (бол., ван Римсдайк, Маршан), 34:45 — 2:1. Пастрняк — 17 (бол., Шаттенкирк, Гики), 37:26 — 2:2. Хорват — 11 (бол., Нельсон, Райлли), 45:06 — 3:2. ван Римсдайк — 6 (бол., Шаттенкирк, Пастрняк), 50:48 — 3:3. Нельсон — 12 (бол., Хорват, Барзал), 52:01 — 4:3. Лорей — 2, 56:51 — 4:4.

Победный буллит: Пастрняк.

Вратари: Сорокин — Ульмарк.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 37 (15+14+4+4) — 34 (9+10+10+5).

Наши: Романов (22.49/1/+1) — -.

16 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.