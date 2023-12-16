«Айлендерс» уступили «Бостону», Сорокин отразил 29 бросков и сделал голевой пас
«Айлендерс» уступили «Бостону» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 Б.
Российский защитник «островитян» Александр Романов забросил вторую шайбу в сезоне-2023/24. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 29 из 33 бросков и сделал результативную передачу.
Победную шайбу в серии буллитов забросил форвард «Бостона» Давид Пастрняк.
«Брюинз» с 42 очками в 28 матчах вернулись на первое место в таблице Восточной конференции, опередив «Рейнджерс» (41).
«Айлендерс» занимают пятое место с 36 очками в 29 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Бостон» — 4:5 Б (0:0, 2:2, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Романов — 2 (Барзал, Хорват), 21:42 — 1:0. Хольмстрем — 9 (Пажо), 33:26 — 2:0. Гики — 4 (бол., ван Римсдайк, Маршан), 34:45 — 2:1. Пастрняк — 17 (бол., Шаттенкирк, Гики), 37:26 — 2:2. Хорват — 11 (бол., Нельсон, Райлли), 45:06 — 3:2. ван Римсдайк — 6 (бол., Шаттенкирк, Пастрняк), 50:48 — 3:3. Нельсон — 12 (бол., Хорват, Барзал), 52:01 — 4:3. Лорей — 2, 56:51 — 4:4.
Победный буллит: Пастрняк.
Вратари: Сорокин — Ульмарк.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 37 (15+14+4+4) — 34 (9+10+10+5).
Наши: Романов (22.49/1/+1) — -.
16 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|28
|20
|8
|41
|2
|Айлендерс
|29
|14
|15
|36
|3
|Филадельфия
|29
|16
|13
|35
|4
|Каролина
|30
|16
|14
|34
|5
|Вашингтон
|26
|14
|12
|32
|6
|Нью-Джерси
|27
|15
|12
|31
|7
|Питтсбург
|28
|13
|15
|29
|8
|Коламбус
|31
|10
|21
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|28
|19
|9
|42
|2
|Торонто
|27
|15
|12
|36
|3
|Флорида
|29
|17
|12
|36
|4
|Детройт
|29
|15
|14
|34
|5
|Тампа-Бэй
|31
|14
|17
|33
|6
|Монреаль
|29
|12
|17
|28
|7
|Баффало
|30
|12
|18
|27
|8
|Оттава
|25
|11
|14
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|29
|18
|11
|38
|2
|Даллас
|28
|17
|11
|37
|3
|Виннипег
|28
|17
|11
|36
|4
|Нэшвилл
|30
|17
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|29
|6
|Аризона
|28
|13
|15
|28
|7
|Миннесота
|27
|11
|16
|26
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|45
|2
|Ванкувер
|30
|20
|10
|41
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|27
|13
|14
|27
|5
|Калгари
|30
|11
|19
|27
|6
|Сиэтл
|31
|10
|21
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|9
|20
|21
|8
|Анахайм
|29
|10
|19
|20
|16.12
|03:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|5 : 1
|16.12
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|5 : 6 ОТ
|16.12
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|4 : 5 Б
|16.12
|04:00
|
Даллас – Оттава
|5 : 4
|16.12
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|16.12
|06:00
|
Вегас – Баффало
|- : -
|16.12
|22:00
|
Миннесота – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|50
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|30
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|28
|41
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|30
|22
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|19
|2.02