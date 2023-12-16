«Даллас» победил «Оттаву», Дадонов отдал результативную передачу
«Даллас» дома победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.
У хозяев 2 (1+1) очка набрал Мэтт Дюшен. Результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов. У гостей ассистентский хет-трик оформил Джейкоб Чикран. Две шайбы забросил Дрэйк Батерсон.
«Даллас» набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава» потерпела третье поражение подряд. «Сенаторз» с 22 очками замыкают таблицу «Востока».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Оттава» — 5:4 (2:3, 1:1, 2:0)
Голы: Хэмоник — 2 (Чикран, Джозеф), 1:16 — 0:1. Батерсон — 9 (Чикран, Штюцле), 2:51 — 0:2. Павелски — 13 (бол., Хинтц, Робертсон), 11:46 — 1:2. Норрис — 8 (Жиру, Чикран), 13:20 — 1:3. Линделл — 3 (Дюшен), 13:30 — 2:3. Батерсон — 10 (Ткачак, Штюцле), 24:54 — 2:4. Харли — 7 (мен., Факса), 31:21 — 3:4. Хейсканен — 4 (Джонстон, Дадонов), 47:33 — 4:4. Дюшен — 8 (Марчмент, Сегин), 48:17 — 5:4.
Вратари: Эттингер (Уэджвуд, 8:03) — Форсберг (58:33).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 24 (5+10+9) — 29 (6+10+13).
Наши: Дадонов (12.50/1/0) — Зуб (22.07/1/0).
16 декабря. Даллас. American Airlines Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|28
|20
|8
|41
|2
|Айлендерс
|29
|14
|15
|36
|3
|Филадельфия
|29
|16
|13
|35
|4
|Каролина
|30
|16
|14
|34
|5
|Вашингтон
|26
|14
|12
|32
|6
|Нью-Джерси
|27
|15
|12
|31
|7
|Питтсбург
|28
|13
|15
|29
|8
|Коламбус
|31
|10
|21
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|28
|19
|9
|42
|2
|Торонто
|27
|15
|12
|36
|3
|Флорида
|29
|17
|12
|36
|4
|Детройт
|29
|15
|14
|34
|5
|Тампа-Бэй
|31
|14
|17
|33
|6
|Монреаль
|29
|12
|17
|28
|7
|Баффало
|30
|12
|18
|27
|8
|Оттава
|25
|11
|14
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|29
|18
|11
|38
|2
|Даллас
|28
|17
|11
|37
|3
|Виннипег
|28
|17
|11
|36
|4
|Нэшвилл
|30
|17
|13
|34
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|29
|6
|Аризона
|28
|13
|15
|28
|7
|Миннесота
|27
|11
|16
|26
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|45
|2
|Ванкувер
|30
|20
|10
|41
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|27
|13
|14
|27
|5
|Калгари
|30
|11
|19
|27
|6
|Сиэтл
|31
|10
|21
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|9
|20
|21
|8
|Анахайм
|29
|10
|19
|20
|16.12
|03:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|5 : 1
|16.12
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|5 : 6 ОТ
|16.12
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|4 : 5 Б
|16.12
|04:00
|
Даллас – Оттава
|5 : 4
|16.12
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|16.12
|06:00
|
Вегас – Баффало
|- : -
|16.12
|22:00
|
Миннесота – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|50
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|30
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|28
|41
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|30
|22
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|19
|2.02