«Даллас» победил «Оттаву», Дадонов отдал результативную передачу

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«Даллас» дома победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Мэтт Дюшен. Результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов. У гостей ассистентский хет-трик оформил Джейкоб Чикран. Две шайбы забросил Дрэйк Батерсон.

«Даллас» набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Оттава» потерпела третье поражение подряд. «Сенаторз» с 22 очками замыкают таблицу «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Оттава» — 5:4 (2:3, 1:1, 2:0)

Голы: Хэмоник — 2 (Чикран, Джозеф), 1:16 — 0:1. Батерсон — 9 (Чикран, Штюцле), 2:51 — 0:2. Павелски — 13 (бол., Хинтц, Робертсон), 11:46 — 1:2. Норрис — 8 (Жиру, Чикран), 13:20 — 1:3. Линделл — 3 (Дюшен), 13:30 — 2:3. Батерсон — 10 (Ткачак, Штюцле), 24:54 — 2:4. Харли — 7 (мен., Факса), 31:21 — 3:4. Хейсканен — 4 (Джонстон, Дадонов), 47:33 — 4:4. Дюшен — 8 (Марчмент, Сегин), 48:17 — 5:4.

Вратари: Эттингер (Уэджвуд, 8:03) — Форсберг (58:33).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (5+10+9) — 29 (6+10+13).

Наши: Дадонов (12.50/1/0) — Зуб (22.07/1/0).

16 декабря. Даллас. American Airlines Center.