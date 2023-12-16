«Рейнджерс» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» дома обыграли «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» вышли на первое место в таблице Восточной конференции с 41 очком в 28 матчах.

«Анахайм» идет на 15-й строчке Запада с 20 очками в 29 играх.

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