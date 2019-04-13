Артемий Панарин: "Мы не думаем о том, сколько бросков нанесла или не нанесла "Тампа"

Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин в интервью "СЭ" отметил игру Мэтта Дюшена во втором матче серии с "Тампа-Бэй" (5:1). Новичок команды набрал 4 (1+3) очка.

– Дюшен с его 1+3 провел сумасшедший матч. Насколько важно для команды, что ее звездный новичок смог быстро проявить себя в плей-офф?

– Очень важно. Каждый игрок в нашей команде – лидер, мы стараемся быть одной цепочкой. Все мы рады за него, он обалденный матч провел!

– Да не только он – весь "Коламбус". В первом и втором периоде, вместе взятых, вы позволили "Тампе" нанести всего 13 бросков. Команде, которая в регулярном чемпионате разрывала всю лигу.

– Мы не думаем о "Тампе", о том, сколько она бросков нанесла или не нанесла. Это их дело. А наша работа – играть на сто процентов в обороне и в атаке. Сегодня это удалось. Надо продолжать. (Игорь Рабинер)

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