Артемий Панарин: «Интервью Малкина обо мне? С удовольствием выскажусь летом о ситуации»
23:30
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным.
— Видели интервью Евгения Малкина, в котором он критически высказался о вас?
— Видел. И летом с удовольствием выскажусь о нем. Точнее, не о нем, а об этой ситуации.
— После этого с ним еще не общались?
— Нет. Не разговаривали. В принципе, у каждого есть свое мнение. (Алена Гребенькова)
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