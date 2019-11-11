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Артемий Панарин: «Интервью Малкина обо мне? С удовольствием выскажусь летом о ситуации»

23:30
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным.

— Видели интервью Евгения Малкина, в котором он критически высказался о вас?

— Видел. И летом с удовольствием выскажусь о нем. Точнее, не о нем, а об этой ситуации.

— После этого с ним еще не общались?

— Нет. Не разговаривали. В принципе, у каждого есть свое мнение. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Артемия Панарина читайте здесь

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