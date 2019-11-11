Артемий Панарин: «Купили дом в Нью-Йорке. Наконец-то моя мечта сбылась»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в интервью «СЭ» рассказал, как прошел процесс покупки нового дома. Подруга хоккеиста Алиса Знарок в своем блоге показывала процесс приобретения недвижимости.

— Да, мы купили дом, — сказал Панарин. — Наконец-то моя мечта сбылась. Теперь у нас есть дом, есть гараж. Правда, он еще холодный, хочу его утеплить — буду сам копаться. Уже купил целый чемодан инструментов. Думаю, что ни разу его не открою. Самое главное, что научил открывать Алису.

— Вы уже живете в новом доме?

— Да, уже там. Я не особо терпеливый, поэтому мы переехали сразу, как только там появился матрас. В пустой дом. Было немного страшно. (Алена Гребенькова)

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