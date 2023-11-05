«Виннипег» обыграл «Аризону», у Наместникова результативная передача

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Аризону» со счетом 5:3.

В составе «Джетс» хет-трик оформил Нино Нидеррайтер, 3 (2+1) очка у Брендена Диллона, Владислав Наместников отметилися результативной передачей. У «Койотс» забили Янис Мозер, Лиэм О'Брайен и Лоусон Крауз.

После этого матча «Виннипег» с 12 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Аризона» с 11 очками — на восьмой строчке.