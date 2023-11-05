«Эдмонтон» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Эдмонтон» — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Предаторз» 4 (3+1) очка набрал Райан О'Райлли, 4 (1+3) очка у Филипа Форсберга, еще один гол на счету Томаса Новака. У «Ойлерз» отличились Дарнелл Нерс и Зак Хайман.

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