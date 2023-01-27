«Аризона» разгромила «Сент-Луис»

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«Аризона» выиграла у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Блюз» потерпели третье поражение подряд.

Форвард «Койотс» Ник Шмалц оформил хет-трик и сделал одну голевую передачу.

«Сент-Луис» идет на 11-м месте в Западной конференции — 49 очков. «Арихона» располагается на 14-й строчке — 37 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сент-Луис» — 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Голы: Шмальц — 9 (Крауз, Стэчер), 30:55 — 1:0. Шмальц — 10, 33:56 — 2:0. Шмальц — 11 (Хейтон, Келлер), 40:13 — 3:0. Бойд — 6 (Фишер, Ритчи), 45:02 — 4:0. Хейтон — 7 (бол., Ритчи, Шмальц), 47:16 — 5:0.

Вратари: Веймелка — Грайсс.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 25 (10+9+6) — 33 (12+15+6).

Наши: — - Барбашев (18.24/1/-1), Тарасенко (17.17/3/-2), Торопченко (15.56/1/0).

27 января. Глендейл. Gila River Arena.