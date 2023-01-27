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Сегодня, 07:34

«Аризона» разгромила «Сент-Луис»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аризона» выиграла у «Сент-Луиса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Блюз» потерпели третье поражение подряд.

Форвард «Койотс» Ник Шмалц оформил хет-трик и сделал одну голевую передачу.

«Сент-Луис» идет на 11-м месте в Западной конференции — 49 очков. «Арихона» располагается на 14-й строчке — 37 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Сент-Луис» — 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Голы: Шмальц — 9 (Крауз, Стэчер), 30:55 — 1:0. Шмальц — 10, 33:56 — 2:0. Шмальц — 11 (Хейтон, Келлер), 40:13 — 3:0. Бойд — 6 (Фишер, Ритчи), 45:02 — 4:0. Хейтон — 7 (бол., Ритчи, Шмальц), 47:16 — 5:0.

Вратари: Веймелка — Грайсс.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 25 (10+9+6) — 33 (12+15+6).

Наши: — - Барбашев (18.24/1/-1), Тарасенко (17.17/3/-2), Торопченко (15.56/1/0).

27 января. Глендейл. Gila River Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Сент-Луис Блюз
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1 Каролина 47 30 17 68
2 Нью-Джерси 48 31 17 66
3 Рейнджерс 48 26 22 60
4 Вашингтон 51 26 25 58
5 Питтсбург 48 24 24 57
6 Айлендерс 50 23 27 51
7 Филадельфия 50 20 30 49
8 Коламбус 48 15 33 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 38 10 80
2 Торонто 49 30 19 68
3 Тампа-Бэй 47 31 16 63
4 Баффало 48 26 22 55
5 Флорида 50 23 27 52
6 Детройт 47 21 26 50
7 Оттава 47 21 26 45
8 Монреаль 49 20 29 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 50 28 22 65
2 Виннипег 50 31 19 63
3 Миннесота 47 26 21 56
4 Колорадо 47 26 21 55
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 49 23 26 49
7 Аризона 49 16 33 37
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 47 28 19 61
2 Вегас 49 29 20 61
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Эдмонтон 49 27 22 58
5 Калгари 49 23 26 55
6 Ванкувер 48 19 29 41
7 Сан-Хосе 49 14 35 38
8 Анахайм 49 15 34 35
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1.02
27.01 03:00
Вашингтон – Питтсбург
 3 : 2 Б
27.01 03:00
Монреаль – Детройт
 3 : 4 ОТ
27.01 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 3 : 2
27.01 04:00
Виннипег – Баффало
 2 : 3
27.01 04:00
Нэшвилл – Нью-Джерси
 6 : 4
27.01 04:00
Миннесота – Филадельфия
 3 : 2 ОТ
27.01 05:00
Аризона – Сент-Луис
 5 : 0
27.01 05:00
Калгари – Чикаго
 1 : 5
27.01 05:00
Колорадо – Анахайм
 3 : 5
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Тампа-Бэй

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И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Бостон

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Тэйдж Томпсон

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