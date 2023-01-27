«Анахайм» прервал победную серию «Колорадо». Куликов сделал голевую передачу
«Анахайм» на выезде выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Дакс» прервали шестиматчевую победную серию «Эвеланш».
Российский защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов сделал одну голевую передачу.
«Колорадо» идет на 8-м месте в Западной конференции — 55 очков. «Анахайм» располагается на предпоследней строчке — 35 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Анахайм» — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
Голы: Рантанен — 33 (Тэйвз, Макар), 3:56 — 1:0. Ватрано — 9 (Фаулер), 9:46 — 1:1. Жирар — 4 (Маккиннон, Родригес), 21:13 — 2:1. Рантанен — 34 (бол., Жирар, Мальгин), 36:09 — 3:1. Ватрано — 10, 38:37 — 3:2. Хенрик — 18 (Терри, Бенуа), 49:42 — 3:3. Мактавиш — 10 (Сильферберг, Куликов), 50:06 — 3:4. Ватрано — 11 (п.в., Фаулер), 59:10 — 3:5.
Вратари: Францоуз (57:44 — 58:59, 59:02 — 59:10) — Гибсон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 43 (18+13+12) — 32 (7+11+14).
Наши: — - Куликов (20.44/3/+3).
27 января. Денвер. Ball Arena. 18124 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|47
|30
|17
|68
|2
|Нью-Джерси
|48
|31
|17
|66
|3
|Рейнджерс
|48
|26
|22
|60
|4
|Вашингтон
|51
|26
|25
|58
|5
|Питтсбург
|48
|24
|24
|57
|6
|Айлендерс
|50
|23
|27
|51
|7
|Филадельфия
|50
|20
|30
|49
|8
|Коламбус
|48
|15
|33
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|48
|38
|10
|80
|2
|Торонто
|49
|30
|19
|68
|3
|Тампа-Бэй
|47
|31
|16
|63
|4
|Баффало
|48
|26
|22
|55
|5
|Флорида
|50
|23
|27
|52
|6
|Детройт
|47
|21
|26
|50
|7
|Оттава
|47
|21
|26
|45
|8
|Монреаль
|49
|20
|29
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|50
|28
|22
|65
|2
|Виннипег
|50
|31
|19
|63
|3
|Миннесота
|47
|26
|21
|56
|4
|Колорадо
|47
|26
|21
|55
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|49
|23
|26
|49
|7
|Аризона
|49
|16
|33
|37
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|47
|28
|19
|61
|2
|Вегас
|49
|29
|20
|61
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Эдмонтон
|49
|27
|22
|58
|5
|Калгари
|49
|23
|26
|55
|6
|Ванкувер
|48
|19
|29
|41
|7
|Сан-Хосе
|49
|14
|35
|38
|8
|Анахайм
|49
|15
|34
|35
|27.01
|03:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|3 : 2 Б
|27.01
|03:00
|
Монреаль – Детройт
|3 : 4 ОТ
|27.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|3 : 2
|27.01
|04:00
|
Виннипег – Баффало
|2 : 3
|27.01
|04:00
|
Нэшвилл – Нью-Джерси
|6 : 4
|27.01
|04:00
|
Миннесота – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|27.01
|05:00
|
Аризона – Сент-Луис
|5 : 0
|27.01
|05:00
|
Калгари – Чикаго
|1 : 5
|27.01
|05:00
|
Колорадо – Анахайм
|3 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|89
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|47
|73
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|47
|71
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|40
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|48
|37
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|48
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|31
|1.86
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|22
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|37
|2.24