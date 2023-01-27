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Сегодня, 07:40

«Анахайм» прервал победную серию «Колорадо». Куликов сделал голевую передачу

«Анахайм» прервал победную серию «Колорадо»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Анахайм» на выезде выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Дакс» прервали шестиматчевую победную серию «Эвеланш».

Российский защитник «Анахайма» Дмитрий Куликов сделал одну голевую передачу.

«Колорадо» идет на 8-м месте в Западной конференции — 55 очков. «Анахайм» располагается на предпоследней строчке — 35 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Анахайм» — 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Голы: Рантанен — 33 (Тэйвз, Макар), 3:56 — 1:0. Ватрано — 9 (Фаулер), 9:46 — 1:1. Жирар — 4 (Маккиннон, Родригес), 21:13 — 2:1. Рантанен — 34 (бол., Жирар, Мальгин), 36:09 — 3:1. Ватрано — 10, 38:37 — 3:2. Хенрик — 18 (Терри, Бенуа), 49:42 — 3:3. Мактавиш — 10 (Сильферберг, Куликов), 50:06 — 3:4. Ватрано — 11 (п.в., Фаулер), 59:10 — 3:5.

Вратари: Францоуз (57:44 — 58:59, 59:02 — 59:10) — Гибсон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 43 (18+13+12) — 32 (7+11+14).

Наши: — - Куликов (20.44/3/+3).

27 января. Денвер. Ball Arena. 18124 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Колорадо Эвеланш
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2 Нью-Джерси 48 31 17 66
3 Рейнджерс 48 26 22 60
4 Вашингтон 51 26 25 58
5 Питтсбург 48 24 24 57
6 Айлендерс 50 23 27 51
7 Филадельфия 50 20 30 49
8 Коламбус 48 15 33 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 38 10 80
2 Торонто 49 30 19 68
3 Тампа-Бэй 47 31 16 63
4 Баффало 48 26 22 55
5 Флорида 50 23 27 52
6 Детройт 47 21 26 50
7 Оттава 47 21 26 45
8 Монреаль 49 20 29 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 50 28 22 65
2 Виннипег 50 31 19 63
3 Миннесота 47 26 21 56
4 Колорадо 47 26 21 55
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 49 23 26 49
7 Аризона 49 16 33 37
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 47 28 19 61
2 Вегас 49 29 20 61
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Эдмонтон 49 27 22 58
5 Калгари 49 23 26 55
6 Ванкувер 48 19 29 41
7 Сан-Хосе 49 14 35 38
8 Анахайм 49 15 34 35
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Вашингтон – Питтсбург
 3 : 2 Б
27.01 03:00
Монреаль – Детройт
 3 : 4 ОТ
27.01 03:00
Тампа-Бэй – Бостон
 3 : 2
27.01 04:00
Виннипег – Баффало
 2 : 3
27.01 04:00
Нэшвилл – Нью-Джерси
 6 : 4
27.01 04:00
Миннесота – Филадельфия
 3 : 2 ОТ
27.01 05:00
Аризона – Сент-Луис
 5 : 0
27.01 05:00
Калгари – Чикаго
 1 : 5
27.01 05:00
Колорадо – Анахайм
 3 : 5
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