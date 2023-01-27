«Чикаго» обыграл «Калгари», забросив пять шайб

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 5:1.

В составе «Блэкхокс» отличились Тэйлор Рэддиш, Борис Катчак, Джейсон Дикинсон, Сэм Лафферти и Коннор Мерфи. У «Флэймс» гол на счету Джонатана Юбердо.

После этого матча «Чикаго» с 34 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Калгари» с 55 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Чикаго» — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Голы: Рэддиш — 13 (Доми, Курашев), 17:47 — 0:1. Юбердо — 10 (Кадри, Уигар), 19:32 — 1:1. Катчук — 2 (Филп, Митчелл), 29:39 — 1:2. Дикинсон — 6 (Кейн, Атанасиу), 35:37 — 1:3. Лафферти — 8 (Блэкуэлл, Энтвистл), 36:09 — 1:4. Мерфи — 5 (п.в.), 59:17 — 1:5.

Вратари: Маркстрем (56:05 — 57:30, 57:44 — 59:17) — Стаубер.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 35 (6+11+18) — 29 (9+14+6).

Наши: Задоров (22.11/1/-3) — -.

27 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 17659 зрителей.