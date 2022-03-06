«Аризона» продлила контракт с форвардом О`Брайеном

«Аризона» продлила контракт с нападающим Лиамом О`Брайеном. Соглашение рассчитано на два года, сообщает TSN.

Прошлым летом 27-летний американец заключил с «Койотами» двусторонний контракт на один год.

В этом регулярном чемпионате на его счету 3 (2+1) очка в 37 матчах. Также он заработал 106 штрафных минут.