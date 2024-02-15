«Аризона» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» и «Миннесота» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила в Темпе 15 февраля и завершилась победой гостей — 3:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Миннесота» (55 очков) поднялась на 11-е место в Западной конференции НХЛ. «Аризона» (50) потерпела седьмое поражение подряд и идет 13-й на «Западе».

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