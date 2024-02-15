«Миннесота» нанесла «Аризоне» седьмое поражение подряд

«Миннесота» на выезде обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Победу гостям принесли голы Йоэля Эрикссона, Юнаса Бродина и Мэтта Болди. На счету Эрикссона и Болди также по одной голевой передаче.

Единственная шайба хозяев в активе Логана Кули.

«Миннесота» (55 очков) поднялась на 11-е место в Западной конференции НХЛ. «Аризона» (50) потерпела седьмое поражение подряд и идет 13-й на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Миннесота» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)