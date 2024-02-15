Двукратный чемпион НХЛ Смит выбрал между Кучеровым и Макдэвидом

Нападающий «Куньлуня» Джемел Смит считает, что форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров входит в пятерку лучших игроков в истории хоккея. Он назвал россиянина невероятным игроком, который усердно тренируется.

«Его пасы, броски — он всегда, просто всегда делает то, что сделает его лучше. Это настоящий волшебник, никогда не видел такого игрока. Часто говорил про него другим игрокам, что такие хоккеисты появляются очень редко.

Какое место у Кучерова в хоккейной иерархии? Я бы поместил его в пятерку лучших игроков в истории хоккея, как и Макдэвида. Кучеров — лучший игрок в НХЛ прямо сейчас», — сказал Смит «Чемпионату».

Кучеров забил «Бостону» и первым в сезоне набрал 90 очков. Форвард «Тампы» в четвертый раз добрался до этой отметки, повторив результат Евгения Малкина. Чаще 90-балльные сезоны выдавали только два наших игрока — Павел Буре (пять раз) и Александр Овечкин (шесть). Первый провел в лиге на два года больше, чем Кучеров, а второй — на девять.