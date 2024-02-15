Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:31

Двукратный чемпион НХЛ Смит выбрал между Кучеровым и Макдэвидом

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Куньлуня» Джемел Смит считает, что форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров входит в пятерку лучших игроков в истории хоккея. Он назвал россиянина невероятным игроком, который усердно тренируется.

«Его пасы, броски — он всегда, просто всегда делает то, что сделает его лучше. Это настоящий волшебник, никогда не видел такого игрока. Часто говорил про него другим игрокам, что такие хоккеисты появляются очень редко.

Какое место у Кучерова в хоккейной иерархии? Я бы поместил его в пятерку лучших игроков в истории хоккея, как и Макдэвида. Кучеров — лучший игрок в НХЛ прямо сейчас», — сказал Смит «Чемпионату».

Кучеров забил «Бостону» и первым в сезоне набрал 90 очков. Форвард «Тампы» в четвертый раз добрался до этой отметки, повторив результат Евгения Малкина. Чаще 90-балльные сезоны выдавали только два наших игрока — Павел Буре (пять раз) и Александр Овечкин (шесть). Первый провел в лиге на два года больше, чем Кучеров, а второй — на девять. 

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5434912-dvukratnyj-chempion-nhl-pomestil-by-kucherova-v-pyatyorku-luchshih-igrokov-v-istorii-hokkeya.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
Украинец Беленюк отказался от фотографии с уроженцем Петербурга на чемпионате Европы по борьбе
Фильм «Лед-3» вышел в прокат 14 февраля
США не дали конгрессмену из Перу прилететь на форум в Москву
Байден посчитал необходимым ужесточение контроля за оборотом оружия в США
Пациент умер после драки с ножом в тубдиспансере в Санкт-Петербурге
Трамп заявил о превращении США в посмешище
Популярное видео
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Питтсбург» проиграл «Флориде», «Миннесота» обыграла «Аризону». Результаты матчей 15 февраля

«Аризона» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 53 34 19 71
2 Каролина 52 30 22 65
3 Филадельфия 54 29 25 64
4 Нью-Джерси 52 27 25 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Вашингтон 52 23 29 54
7 Питтсбург 50 23 27 53
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 32 21 74
2 Флорида 53 34 19 72
3 Тампа-Бэй 54 29 25 63
4 Торонто 51 27 24 62
5 Детройт 52 27 25 60
6 Монреаль 53 22 31 52
7 Баффало 52 23 29 50
8 Оттава 49 22 27 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 33 20 72
2 Колорадо 54 33 21 70
3 Виннипег 51 32 19 69
4 Сент-Луис 52 28 24 58
5 Нэшвилл 53 27 26 56
6 Миннесота 53 25 28 55
7 Аризона 52 23 29 50
8 Чикаго 53 14 39 31
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 54 36 18 78
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 49 31 18 63
4 Лос-Анджелес 50 24 26 58
5 Калгари 53 25 28 55
6 Сиэтл 53 22 31 54
7 Анахайм 52 18 34 38
8 Сан-Хосе 52 14 38 33
Результаты / календарь
31.01
1.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
15.02 03:30
Питтсбург – Флорида
 2 : 5
15.02 03:30
Виннипег – Сан-Хосе
 1 : 0
15.02 05:30
Аризона – Миннесота
 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 90
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 54 87
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 77
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 50 42
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 53 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 53 34
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 1 2
Новости
RSS RSS
Все новости