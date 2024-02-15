Мухамадуллин заявил, что не жалеет об отъезде в Северную Америку

Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин рассказал, что не жалеет об отъезде в Северную Америку.

«Если брать игровое время, то я сейчас играю больше, чем в прошлом сезоне. У меня бывали и матчи, где я проводил по 28 минут, я также играю и в большинстве, и в меньшинстве. Поэтому я доволен тем, как сезон проходит, и не жалею, что приехал сюда» — цитирует Мухамадуллина ТАСС.

В текущем сезоне 22-летний россиянин набрал 27 (6+21) очков в 44 матчах регулярного чемпионата АХЛ. Он выступает в Северной Америке с 2022 года, но дважды отправлялся в аренду в «Салават Юлаев». В конце января хоккеист дебютировал в НХЛ в матче против «Баффало» (2:5).

В 2020 году «Нью-Джерси» выбрал Мухамадуллина под 20-м номером первого раунда драфта НХЛ.