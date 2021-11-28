Голевая передача Радулова помогла «Далласу» победить «Аризону»
06:36
«Даллас» обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Российский форвард «Старз» Александр Радулов стал автором результативной передачи.
«Даллас» продлил свою победную серию до 4 матчей подряд. «Аризона» проиграла 2-ю встречу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Даллас» — 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Голы: Хинтц — 7 (Павелски, Робертсон), 0:54 — 0:1. Руссель — 2 (Эрикссон, Строльман), 3:54 — 1:1. Петерсон — 3 (Факса, Радулов), 18:36 — 1:2. Бойд — 5 (Капобьянко, Кессел), 24:24 — 2:2. Робертсон — 5 (Секера, Павелски), 28:57 — 2:3.
Вратари: Уэджвуд (58:08 — 58:51) — Холтби.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 27 (9+11+7) — 29 (14+10+5).
Наши: Любушкин (16.45/0/-2) — Гурьянов (12.36/0/0), Радулов (13.49/0/0).
28 ноября. Глендейл. Gila River Arena.
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