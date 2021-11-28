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Дубли Бучневича и Барбашева принесли «Сент-Луису» победу над «Коламбусом», у Тарасенко ассистентский хет-трик

06:34
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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 6:3.

В составе «блюзменов» 3 (2+1) очка набрал Павел Бучневич, дубль у Ивана Барбашева, ассистентский хет-трик оформил Владимир Тарасенко. Защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков закончил встречу с показателем полезности «-4», у форварда Егора Чинахова «-2».

После этого матча «Сент-Луис» с 25 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Коламбус» с 24 очками — на седьмой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Коламбус» — 6:3 (0:1, 3:0, 3:2)

Голы: Дженнер — 10 (бол., Веренски, Боквист), 12:38 — 0:1. Бучневич — 7 (Тарасенко), 20:58 — 1:1. Барбашев — 6 (Сундквист, Бучневич), 21:56 — 2:1. Кайру — 9 (О`Райлли), 33:12 — 3:1. Боквист — 3 (бол., Ворачек, Бьоркстранд), 41:03 — 3:2. Фолк — 4 (Томас, Тарасенко), 45:42 — 4:2. Бучневич — 8 (Томас, Тарасенко), 50:30 — 5:2. Барбашев — 7 (Саад, Парэйко), 52:40 — 6:2. Боквист — 4 (Тексье, Бин), 57:46 — 6:3.

Вратари: Хуссо — Корписало.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 33 (7+17+9) — 27 (7+8+12).

Наши: Барбашев (16.57/3/+2), Бучневич (18.20/5/+4), Тарасенко (15.57/2/+3) — Гавриков (18.07/0/-4), Чинахов (13.35/1/-2).

28 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.

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Сергей Разин все материалы автора
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