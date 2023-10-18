Отец Тарасенко: «В «Оттаве» Володя будет играть столько, сколько должен играть лидер»

Андрей Тарасенко, тренер «Сибири» и отец форварда Владимира Тарасенко, рассказала, как отреагировал на переход сына в «Оттаву».

«Володя — лидер. Он может и забить, и отдать передачу. Вы же знаете, что по статистике у него в карьере примерно одинаковое количество заброшенных шайб и сделанных голевых передач. Поэтому думаю, что такой разносторонний игрок в любой команде будет нужен. И «Оттаве» он был нужен — клуб долго ждал ответа Владимира на приглашение. Думаю, все будет нормально в смысле доверия тренера. Он будет получать игровое время и в большинстве, и при игре «пять на пять». И будет играть столько, сколько должен играть лидер», — приводит слова Тарасенко «Известия».

31-летний Тарасенко присоединился к «Оттаве» в июле этого года, подписав контракт с командой сроком на один год. Форвард уже сыграл за команду 3 матча и набрал 4 (1+3) очка.