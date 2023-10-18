«Детройт» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ 19 октября

«Детройт» на своем льду сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 19 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте, штата Мичиган (США) и начнется в 02.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Детройт» — «Питтсбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В сезоне-2022/2023 «Ред Уингз» заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 80 очками и седьмое — в Атлантическом дивизионе.

В прошедшем сезоне «Пингвинз» набрали 91 очко и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и пятое — в Столичном дивизионе.

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