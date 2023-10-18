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18 октября, 23:45

«Детройт» — «Питтсбург»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)

«Детройт» сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото Global Look Press

«Детройт» на своем льду сыграет с «Питтсбургом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 19 октября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте, штата Мичиган (США) и начнется в 02.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Детройт» — «Питтсбург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В сезоне-2022/2023 «Ред Уингз» заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 80 очками и седьмое — в Атлантическом дивизионе.

В прошедшем сезоне «Пингвинз» набрали 91 очко и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и пятое — в Столичном дивизионе.

Календарь НХЛ в актуальном видео по дням и месяцам доступен в разделе сайта «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Оттава» — «Вашингтон»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 4 3 1 6
2 Айлендерс 2 2 0 4
3 Питтсбург 3 2 1 4
4 Рейнджерс 3 2 1 4
5 Филадельфия 3 2 1 4
6 Нью-Джерси 3 1 2 3
7 Вашингтон 2 1 1 2
8 Коламбус 3 1 2 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 2 2 0 4
2 Детройт 3 2 1 4
3 Оттава 3 2 1 4
4 Торонто 3 2 1 4
5 Монреаль 3 1 2 3
6 Тампа-Бэй 4 1 3 3
7 Флорида 3 1 2 2
8 Баффало 3 1 2 2
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 3 3 0 6
2 Миннесота 3 2 1 4
3 Чикаго 4 2 2 4
4 Даллас 2 1 1 3
5 Сент-Луис 2 1 1 3
6 Виннипег 3 1 2 2
7 Аризона 3 1 2 2
8 Нэшвилл 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 4 4 0 8
2 Ванкувер 3 2 1 4
3 Лос-Анджелес 3 1 2 3
4 Калгари 3 1 2 3
5 Анахайм 2 1 1 2
6 Эдмонтон 3 1 2 2
7 Сан-Хосе 3 0 3 1
8 Сиэтл 4 0 4 1
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24.10
19.10 02:00
Оттава – Вашингтон
 - : -
19.10 02:30
Детройт – Питтсбург
 - : -
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Лидеры
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 3 7
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 3 6
Вильям Нюландер

Вильям Нюландер

Торонто

 3 6
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 3 6
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 4 4
Брэндон Хагель

Брэндон Хагель

Тампа-Бэй

 4 4
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 2 0.92
Джой Даккорд

Джой Даккорд

Сиэтл

 1 0.92
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

2 1.00
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