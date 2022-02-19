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Сегодня, 07:30

Андрей Свечников обогнал Малкина по голам в НХЛ до 22 лет

Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников опередил форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина по голам в НХЛ до 22 лет.

После игры с «Нэшвиллом» (5:3) на счету 21-летнего Свечникова 81 шайба в лиге. Это четвертый показатель среди россиян. Малкин с 80 голами до 22-летнего возраста опустился на пятую строчку.

Рекорд по числу голов в возрасте до 22 лет среди россиян принадлежит Илье Ковальчуку (108). На втором месте Александр Овечкин (98), третий — Павел Буре (89).

Андрей Свечников
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 48 33 15 70
2 Питтсбург 51 31 20 70
3 Рейнджерс 49 31 18 67
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 48 24 24 49
6 Айлендерс 44 18 26 42
7 Филадельфия 49 15 34 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 49 34 15 73
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 47 32 15 67
4 Бостон 48 27 21 58
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 47 18 29 40
7 Баффало 49 16 33 40
8 Монреаль 49 9 40 25
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 48 35 13 74
2 Миннесота 46 30 16 63
3 Сент-Луис 48 28 20 62
4 Нэшвилл 50 28 22 60
5 Даллас 49 28 21 58
6 Виннипег 48 22 26 52
7 Чикаго 52 18 34 45
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 47 28 19 62
2 Вегас 49 28 21 59
3 Эдмонтон 48 27 21 57
4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
5 Анахайм 51 23 28 55
6 Ванкувер 50 23 27 52
7 Сан-Хосе 48 22 26 49
8 Сиэтл 50 16 34 36
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Каролина – Анахайм
 - : -
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Чикаго – Даллас
 0 : 1 Б
11.04 02:30
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 68
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 68
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 49 68
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 49 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 44 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 18 1.91
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 31 2.04
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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