Андрей Свечников обогнал Малкина по голам в НХЛ до 22 лет

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников опередил форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина по голам в НХЛ до 22 лет.

После игры с «Нэшвиллом» (5:3) на счету 21-летнего Свечникова 81 шайба в лиге. Это четвертый показатель среди россиян. Малкин с 80 голами до 22-летнего возраста опустился на пятую строчку.

Most career goals by a Russian-born NHL'er before their 22nd birthday:

108- Ilya Kovalchuk

98- Alex Ovechkin

89- Pavel Bure

81- Andrei Svechnikov (Potting a pair of goals in a 5-3 @Canes win vs the Predators earlier tonight)

80- Evgeni Malkin

69- Sergei Samsonov

51- Alexei Yashin pic.twitter.com/wVlrWwQ0jg — StatsCentre (@StatsCentre) February 19, 2022

Рекорд по числу голов в возрасте до 22 лет среди россиян принадлежит Илье Ковальчуку (108). На втором месте Александр Овечкин (98), третий — Павел Буре (89).