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Сегодня, 07:27

Бобровский признан третьей звездой матча «Миннесота» — «Флорида»

Евгений Козинов
Корреспондент

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Флорида» (2:6). Все трое выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан защитник Аарон Экблад, который отметился голом и голевой передачей.

Возглавил тройку лучших форвард Мэйсон Маршмент. Он оформил первый в карьере хет-трик.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Флорида Пантерз
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2 Питтсбург 51 31 20 70
3 Рейнджерс 49 31 18 67
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 48 24 24 49
6 Айлендерс 44 18 26 42
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8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 49 34 15 73
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 47 32 15 67
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5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 47 18 29 40
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Центральный дивизион И В П О
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2 Миннесота 46 30 16 63
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4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
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Коннор Макдэвид

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Эдмонтон

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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

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И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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Остон Мэттьюс

Торонто

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И КН
Вилле Хуссо

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Игорь Шестеркин

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