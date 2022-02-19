Бобровский признан третьей звездой матча «Миннесота» — «Флорида»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Флорида» (2:6). Все трое выбраны из состава победителей.
Третьей звездой встречи стал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.
Второй звездой признан защитник Аарон Экблад, который отметился голом и голевой передачей.
Возглавил тройку лучших форвард Мэйсон Маршмент. Он оформил первый в карьере хет-трик.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|48
|33
|15
|70
|2
|Питтсбург
|51
|31
|20
|70
|3
|Рейнджерс
|49
|31
|18
|67
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|48
|24
|24
|49
|6
|Айлендерс
|44
|18
|26
|42
|7
|Филадельфия
|49
|15
|34
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|49
|34
|15
|73
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|47
|32
|15
|67
|4
|Бостон
|48
|27
|21
|58
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|47
|18
|29
|40
|7
|Баффало
|49
|16
|33
|40
|8
|Монреаль
|49
|9
|40
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|48
|35
|13
|74
|2
|Миннесота
|46
|30
|16
|63
|3
|Сент-Луис
|48
|28
|20
|62
|4
|Нэшвилл
|50
|28
|22
|60
|5
|Даллас
|49
|28
|21
|58
|6
|Виннипег
|48
|22
|26
|52
|7
|Чикаго
|52
|18
|34
|45
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|47
|28
|19
|62
|2
|Вегас
|49
|28
|21
|59
|3
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|4
|Лос-Анджелес
|48
|24
|24
|55
|5
|Анахайм
|51
|23
|28
|55
|6
|Ванкувер
|50
|23
|27
|52
|7
|Сан-Хосе
|48
|22
|26
|49
|8
|Сиэтл
|50
|16
|34
|36
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16.04
|11.04
|01:00
|
Каролина – Анахайм
|- : -
|11.04
|02:00
|
Чикаго – Даллас
|0 : 1 Б
|11.04
|02:30
|
Оттава – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|68
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|68
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|49
|68
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|49
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|18
|1.91
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|31
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|37
|2.09
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