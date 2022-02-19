Бобровский признан третьей звездой матча «Миннесота» — «Флорида»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Флорида» (2:6). Все трое выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан защитник Аарон Экблад, который отметился голом и голевой передачей.

Возглавил тройку лучших форвард Мэйсон Маршмент. Он оформил первый в карьере хет-трик.