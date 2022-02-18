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НХЛ, расписание и результаты матчей 19 февраля: «Миннесота» — «Флорида», «Вегас» — «Лос-Анджелес» и другие матчи

Расписание и результаты матчей НХЛ 19 февраля
Галина Глазко
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
В ночь на субботу, 19 февраля, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Каролина» — «Нэшвилл». 03.00 мск

«Миннесота» — «Флорида». 04.00

«Чикаго» — «Даллас». 04.30

«Вегас» — «Лос-Анджелес». 06.00

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»

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ХК Даллас Старз
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Миннесота Уайлд
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 51 31 20 70
2 Каролина 47 32 15 68
3 Рейнджерс 49 31 18 67
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 48 24 24 49
6 Айлендерс 44 18 26 42
7 Филадельфия 49 15 34 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 48 33 15 71
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 47 32 15 67
4 Бостон 48 27 21 58
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 47 18 29 40
7 Баффало 49 16 33 40
8 Монреаль 49 9 40 25
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 48 35 13 74
2 Миннесота 45 30 15 63
3 Сент-Луис 48 28 20 62
4 Нэшвилл 49 28 21 60
5 Даллас 47 26 21 54
6 Виннипег 48 22 26 52
7 Чикаго 50 18 32 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 47 28 19 62
2 Вегас 49 28 21 59
3 Эдмонтон 48 27 21 57
4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
5 Анахайм 51 23 28 55
6 Ванкувер 50 23 27 52
7 Сан-Хосе 48 22 26 49
8 Сиэтл 50 16 34 36
Результаты / календарь
3.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
18.02 03:00
Филадельфия – Вашингтон
 3 : 5
18.02 03:00
Рейнджерс – Детройт
 2 : 3 Б
18.02 03:00
Торонто – Питтсбург
 4 : 1
18.02 03:00
Монреаль – Сент-Луис
 3 : 2 ОТ
18.02 03:00
Баффало – Оттава
 1 : 3
18.02 03:30
Айлендерс – Бостон
 4 : 1
18.02 04:00
Виннипег – Сиэтл
 5 : 3
18.02 04:30
Чикаго – Коламбус
 4 : 7
18.02 05:00
Эдмонтон – Анахайм
 7 : 3
18.02 06:30
Сан-Хосе – Ванкувер
 4 : 5 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 68
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 68
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 48 66
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 49 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 44 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 18 1.91
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 31 2.04
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 37 2.09
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