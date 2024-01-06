«Анахайм» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

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«Анахайм» на своем льду проиграл «Виннипегу» со счетом 1:3 в матче НХЛ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Виннипег» занимает первое место на «Западе» (54 очка). «Анахайм» идет 14-м с 27 очками в 38 играх.

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