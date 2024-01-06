Борис Игнатьев оценил возможный переход Ахметова в «Зенит»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о том, что полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов может перейти в «Зенит».

«Поэтому вряд ли «Краснодар» Галицкого идет на такой рисковый путь, отдавая человека, который им очень-очень нужен, как бы в ущерб себе. Здесь что-то, на мой взгляд, не складывается. Я так думаю, что нам нужно подождать, когда появится информация о том, что Ахметова все-таки не продают», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Ранее сообщалось, что хавбек «Краснодара» Ильзат Ахметов переходит в «Зенит» за 100 миллионов рублей.

Ильзат Ахметов выступает за «Краснодар» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в 21 матче за «быков» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.