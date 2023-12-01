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Сегодня, 08:45

«Вашингтон» обыграл «Анахайм», у Овечкина две результативные передачи

Сергей Разин
корреспондент
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Александр Овечкин в матче с «Анахаймом».
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:4.

В составе «Кэпиталз» хет-трик оформил Том Уилсон, еще по шайбе забросили Энтони Манта и Ник Дауд, Александр Овечкин сделал две результативные передачи и завершил встречу с показателем полезности «-2», у Евгения Кузнецова «-3». У «Дакс» отличились Тристан Луно, Бретт Лисон, Брок Макгинн и Фрэнк Ватрано.

После этого матча «Вашингтон» с 26 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 18 очками — на 14-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вашингтон» — 4:5 (2:4, 0:0, 2:1)

Голы: Манта — 5, 1:27 — 0:1. Луно — 1, 1:49 — 1:1. Лисон — 3 (Карлссон), 7:51 — 2:1. Уилсон — 5, 15:54 — 2:2. Уилсон — 6 (бол., Овечкин, Карлсон), 18:39 — 2:3. Дауд — 2 (Сандин, Обе-Кубель), 18:59 — 2:4. Макгинн — 1 (Лисон, Луно), 51:45 — 3:4. Уилсон — 7 (бол., Овечкин, Карлсон), 54:22 — 3:5. Ватрано — 14 (Киллорн), 59:32 — 4:5.

Вратари: Гибсон (58:17 — 59:32, 59:36) — Кемпер.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 32 (10+15+7) — 26 (13+4+9).

Наши: Любушкин (12.33/0/-1), Минтюков (19.40/0/-1) — Кузнецов (18.52/1/-3), Овечкин (14.41/5/-2).

1 декабря. Анахайм. Honda Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 21 16 5 33
2 Каролина 22 13 9 27
3 Вашингтон 20 12 8 26
4 Айлендерс 22 9 13 24
5 Филадельфия 23 11 12 24
6 Нью-Джерси 21 11 10 23
7 Питтсбург 22 11 11 23
8 Коламбус 24 7 17 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 15 7 33
2 Флорида 23 14 9 30
3 Торонто 21 12 9 27
4 Детройт 22 12 10 27
5 Тампа-Бэй 24 10 14 25
6 Баффало 23 10 13 22
7 Монреаль 23 10 13 22
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 22 15 7 31
2 Даллас 21 13 8 29
3 Виннипег 22 12 10 26
4 Сент-Луис 22 12 10 25
5 Аризона 22 11 11 24
6 Нэшвилл 22 11 11 22
7 Миннесота 21 7 14 18
8 Чикаго 21 7 14 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 24 15 9 34
2 Ванкувер 24 15 9 31
3 Лос-Анджелес 20 13 7 29
4 Калгари 23 10 13 23
5 Сиэтл 24 8 16 22
6 Эдмонтон 22 9 13 19
7 Анахайм 23 9 14 18
8 Сан-Хосе 23 5 18 12
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1.12 03:00
Торонто – Сиэтл
 4 : 3 Б
1.12 03:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
1.12 03:00
Тампа-Бэй – Питтсбург
 2 : 4
1.12 03:00
Каролина – Айлендерс
4 : 5 ОТ
1.12 03:00
Бостон – Сан-Хосе
 3 : 0
1.12 03:00
Детройт – Чикаго
 5 : 1
1.12 03:00
Монреаль – Флорида
 1 : 5
1.12 04:00
Сент-Луис – Баффало
 6 : 4
1.12 04:00
Виннипег – Эдмонтон
 1 : 3
1.12 04:00
Нэшвилл – Миннесота
 1 : 6
1.12 05:00
Калгари – Даллас
 4 : 3 ОТ
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Аризона – Колорадо
 4 : 3 ОТ
1.12 06:00
Ванкувер – Вегас
 1 : 4
1.12 06:00
Анахайм – Вашингтон
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И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 23 39
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 24 36
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 22 33
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 24 17
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 23 15
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 23 15
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 4 1.26
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

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