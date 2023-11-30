НХЛ: «Тампа-Бэй» — «Питтсбург», «Анахайм» — «Вашингтон». Расписание матчей 1 декабря
1 декабря, пятница
03.00 (мск). «Бостон» — «Сан-Хосе»
03.00. «Детройт» — «Чикаго»
03.00. «Монреаль» — «Флорида»
03.00. «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»
03.00. «Торонто» — «Сиэтл»
03.00. «Филадельфия» — «Нью-Джерси»
03.30. «Каролина» — «Айлендерс»
04.00. «Виннипег» — «Эдмонтон»
04.00. «Нэшвилл» — «Миннесота»
04.00. «Сент-Луис» — «Баффало»
05.00. «Аризона» — «Колорадо»
05.00. «Калгари» — «Даллас»
06.00. «Анахайм» — «Вашингтон»
06.00. «Ванкувер» — «Вегас»
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Овечкин не набрал очки в четырех матчах подряд. Получится ли у него прервать затянувшуюся серию во встрече против «Анахайма»? В букмекерской компании ФОНБЕТ на то, что Александр отметится результативным действием, можно поставить с коэффициентом 1.47. На заброшенную Ови шайбу котировка — 2.25, на четыре и более броска в створ — 1.85.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|21
|13
|8
|26
|3
|Вашингтон
|19
|11
|8
|24
|4
|Филадельфия
|22
|11
|11
|23
|5
|Айлендерс
|21
|8
|13
|22
|6
|Нью-Джерси
|20
|10
|10
|21
|7
|Питтсбург
|21
|10
|11
|21
|8
|Коламбус
|24
|7
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|21
|14
|7
|31
|2
|Флорида
|22
|13
|9
|28
|3
|Торонто
|20
|11
|9
|25
|4
|Детройт
|21
|11
|10
|25
|5
|Тампа-Бэй
|23
|10
|13
|25
|6
|Баффало
|22
|10
|12
|22
|7
|Монреаль
|22
|10
|12
|22
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|21
|15
|6
|30
|2
|Даллас
|20
|13
|7
|28
|3
|Виннипег
|21
|12
|9
|26
|4
|Сент-Луис
|21
|11
|10
|23
|5
|Нэшвилл
|21
|11
|10
|22
|6
|Аризона
|21
|10
|11
|22
|7
|Миннесота
|20
|6
|14
|16
|8
|Чикаго
|20
|7
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|23
|14
|9
|32
|2
|Ванкувер
|23
|15
|8
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|22
|9
|13
|21
|5
|Сиэтл
|23
|8
|15
|21
|6
|Анахайм
|22
|9
|13
|18
|7
|Эдмонтон
|21
|8
|13
|17
|8
|Сан-Хосе
|22
|5
|17
|12
|30.11
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|2 : 4
|30.11
|03:30
|
Рейнджерс – Детройт
|3 : 2
|30.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вашингтон
|1 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|37
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|23
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|23
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|23
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|22
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
Вегас
|13
|1.97