«Вегас» обыграл «Ванкувер», Барбашев и Кузьменко забили по голу
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» со счетом 4:1.
В составе «Голден Найтс» 2 (1+1) очка набрал Иван Барбашев, 3 (1+2) очка у Джека Айкела, еще по шайбе забросили Уильям Карлссон и Бретт Хауден. У «Кэнакс» единственный гол забил Андрей Кузьменко.
После этого матча «Вегас» с 34 очками занимает первое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 31 очком — на третьей строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Вегас» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы: Барбашев — 5 (Айкел, Стоун), 4:46 — 0:1. Айкел — 9 (Барбашев, Хэг), 16:18 — 0:2. Карлссон — 11 (бол., Айкел, Пьетранджело), 31:27 — 0:3. Хауден — 4 (Пьетранджело, Амадио), 40:16 — 0:4. Кузьменко — 4 (Миллер, Босер), 44:01 — 1:4.
Вратари: Демко — Хилл (Томпсон, 40:00).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 22 (8+8+6) — 44 (13+16+15).
Наши: Кузьменко (17.27/3/+1), Михеев (14.58/1/0) — Барбашев (10.53/1/+2).
1 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 18856 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|21
|16
|5
|33
|2
|Каролина
|22
|13
|9
|27
|3
|Вашингтон
|20
|12
|8
|26
|4
|Айлендерс
|22
|9
|13
|24
|5
|Филадельфия
|23
|11
|12
|24
|6
|Нью-Джерси
|21
|11
|10
|23
|7
|Питтсбург
|22
|11
|11
|23
|8
|Коламбус
|24
|7
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|15
|7
|33
|2
|Флорида
|23
|14
|9
|30
|3
|Торонто
|21
|12
|9
|27
|4
|Детройт
|22
|12
|10
|27
|5
|Тампа-Бэй
|24
|10
|14
|25
|6
|Баффало
|23
|10
|13
|22
|7
|Монреаль
|23
|10
|13
|22
|8
|Оттава
|17
|8
|9
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|22
|15
|7
|31
|2
|Даллас
|21
|13
|8
|29
|3
|Виннипег
|22
|12
|10
|26
|4
|Сент-Луис
|22
|12
|10
|25
|5
|Аризона
|22
|11
|11
|24
|6
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|22
|7
|Миннесота
|21
|7
|14
|18
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|15
|9
|34
|2
|Ванкувер
|24
|15
|9
|31
|3
|Лос-Анджелес
|20
|13
|7
|29
|4
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|5
|Сиэтл
|24
|8
|16
|22
|6
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|19
|7
|Анахайм
|23
|9
|14
|18
|8
|Сан-Хосе
|23
|5
|18
|12
|1.12
|03:00
|
Торонто – Сиэтл
|4 : 3 Б
|1.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|3 : 4 ОТ
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|2 : 4
|1.12
|03:00
|
Каролина – Айлендерс
|4 : 5 ОТ
|1.12
|03:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|3 : 0
|1.12
|03:00
|
Детройт – Чикаго
|5 : 1
|1.12
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|1 : 5
|1.12
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|6 : 4
|1.12
|04:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|1 : 3
|1.12
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|1 : 6
|1.12
|05:00
|
Калгари – Даллас
|4 : 3 ОТ
|1.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|4 : 3 ОТ
|1.12
|06:00
|
Ванкувер – Вегас
|1 : 4
|1.12
|06:00
|
Анахайм – Вашингтон
|4 : 5
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|39
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|24
|36
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|22
|33
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|24
|17
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|23
|15
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|23
|15
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|4
|1.26
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87