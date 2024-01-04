«Анахайм» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» на выезде обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Остон Мэттьюс.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Торонто» вышел на пятое место в таблице Восточной конференции с 45 очками в 36 матчах. «Анахайм» идет на 14-й строчке с 27 очками в 37 играх.