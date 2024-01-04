Александр Овечкин сравнялся с Горди Хоу по результативным действиям в большинстве

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин помог своей команде реализовать численное преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:6).

Россиянин принял участие в третьей шайбе «Кэпиталз», отдав результативную передачу.

38-летний россиянин набрал 564-е очко за карьеру в лиге при игре в большинстве (302 гола+262 результативные передачи), он сравнялся по данному показателю с Горди Хоу. Теперь они вдвоем делят пятое место среди крайних нападающих в истории НХЛ.

Рекорд лиги по числу набранных очков при игре в большинстве среди крайних нападающих принадлежит Яромиру Ягру (610). Второе место занимает Теему Селянне (588), на третьей строчке — Марк Рекки (569), на четвертой — Дэйв Андрейчук (567).