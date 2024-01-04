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Сегодня, 08:29

Александр Овечкин сравнялся с Горди Хоу по результативным действиям в большинстве

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин помог своей команде реализовать численное преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:6).

Россиянин принял участие в третьей шайбе «Кэпиталз», отдав результативную передачу.

38-летний россиянин набрал 564-е очко за карьеру в лиге при игре в большинстве (302 гола+262 результативные передачи), он сравнялся по данному показателю с Горди Хоу. Теперь они вдвоем делят пятое место среди крайних нападающих в истории НХЛ.

Рекорд лиги по числу набранных очков при игре в большинстве среди крайних нападающих принадлежит Яромиру Ягру (610). Второе место занимает Теему Селянне (588), на третьей строчке — Марк Рекки (569), на четвертой — Дэйв Андрейчук (567).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
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Гол Мэттьюса в овертайме принес «Торонто» победу над «Анахаймом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 36 25 11 51
2 Каролина 38 21 17 46
3 Айлендерс 37 17 20 44
4 Филадельфия 37 19 18 43
5 Нью-Джерси 36 20 16 42
6 Вашингтон 36 18 18 42
7 Питтсбург 36 18 18 40
8 Коламбус 39 12 27 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 36 23 13 52
2 Флорида 37 23 14 48
3 Торонто 36 19 17 45
4 Тампа-Бэй 39 18 21 41
5 Детройт 38 18 20 40
6 Монреаль 37 16 21 37
7 Баффало 38 15 23 34
8 Оттава 33 14 19 28
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 24 14 51
2 Виннипег 36 23 13 50
3 Даллас 36 22 14 48
4 Нэшвилл 38 21 17 43
5 Аризона 36 19 17 40
6 Сент-Луис 36 18 18 37
7 Миннесота 36 16 20 36
8 Чикаго 37 11 26 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 37 24 13 51
2 Вегас 38 22 16 49
3 Лос-Анджелес 34 20 14 45
4 Эдмонтон 35 19 16 39
5 Сиэтл 38 15 23 39
6 Калгари 37 16 21 37
7 Анахайм 37 13 24 27
8 Сан-Хосе 38 9 29 21
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4.01 03:30
Вашингтон – Нью-Джерси
 3 : 6
4.01 05:00
Анахайм – Торонто
 1 : 2 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 38 63
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 38 61
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 35 30
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 38 27
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 37 24
И КН
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 2 1
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1

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