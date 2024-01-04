«Бостон» — «Питтсбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ
В ночь на 5 января «Бостон» на своем льду спортивной арены «ТД-гарден» примет «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 03.00 по московскому времени.
Бесплатная видеотрансляция противостояния НХЛ «Бостон» — «Питтсбург» в прямом эфире пройдет в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет с помощью матч-центра «СЭ».
«Брюинз» занимают первое место с 53 очками в турнирной таблице Восточной конференции. «Пингвинз» находятся на 11-й строчке на Востоке с 40 баллами.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в текущем сезоне провел 36 матчей за команду в регулярном чемпионате и набрал 32 (14+18) очка. Узнать подробную информацию о расписании игры «Пингвинз» в новогодние праздники можно по ссылке на сайте «СЭ».
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|36
|25
|11
|51
|2
|Каролина
|38
|21
|17
|46
|3
|Айлендерс
|37
|17
|20
|44
|4
|Филадельфия
|37
|19
|18
|43
|5
|Нью-Джерси
|36
|20
|16
|42
|6
|Вашингтон
|36
|18
|18
|42
|7
|Питтсбург
|36
|18
|18
|40
|8
|Коламбус
|39
|12
|27
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|36
|23
|13
|52
|2
|Флорида
|37
|23
|14
|48
|3
|Торонто
|36
|19
|17
|45
|4
|Тампа-Бэй
|39
|18
|21
|41
|5
|Детройт
|38
|18
|20
|40
|6
|Монреаль
|37
|16
|21
|37
|7
|Баффало
|38
|15
|23
|34
|8
|Оттава
|33
|14
|19
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|24
|14
|51
|2
|Виннипег
|36
|23
|13
|50
|3
|Даллас
|36
|22
|14
|48
|4
|Нэшвилл
|38
|21
|17
|43
|5
|Аризона
|36
|19
|17
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|36
|16
|20
|36
|8
|Чикаго
|37
|11
|26
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|37
|24
|13
|51
|2
|Вегас
|38
|22
|16
|49
|3
|Лос-Анджелес
|34
|20
|14
|45
|4
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|5
|Сиэтл
|38
|15
|23
|39
|6
|Калгари
|37
|16
|21
|37
|7
|Анахайм
|37
|13
|24
|27
|8
|Сан-Хосе
|38
|9
|29
|21
|4.01
|03:30
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|3 : 6
|4.01
|05:00
|
Анахайм – Торонто
|1 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|63
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|38
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|35
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|27
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|37
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1