«Анахайм» на своем льду домашней арены «Хонда-центр» примет «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ 25 марта. Игра начнется в 03.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию игры «Анахайм» — «Тампа-Бэй» можно будет в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант. В России официально не показывают матчи НХЛ. Следить за ключевыми событиями встречи «Анахайм» — «Тампа-Бэй» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Лайтнинг» располагаются на шестой строчке с 83 баллами в турнирной таблице Восточной конференции после 70 матчей. «Дакс» идут на 14-м месте на Западе с 51 очком после 70 встреч.

В текущем сезоне российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провел в регулярке НХЛ 69 матчей и набрал 123 (41+82) очка при показателе полезности «+6».

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