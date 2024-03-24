«Вашингтон» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» дома обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

За «Кэпиталз» отличились Джон Карлсон и Александр Овечкин, оформивший дубль. Теперь на счету россиянина 848 голов за карьеру в НХЛ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вашингтон» набрал 79 очков в 70 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Виннипег» находится на четвертой строчке «Запада» с 93 баллами.