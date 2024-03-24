Овечкин забил два гола в 172-й раз в карьере в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в регулярных чемпионатах НХЛ против «Виннипега» (3:0). Хоккеист забил на 44-й и 53-й минутах.

По данным пресс-службы клуба, это 172-я игра Овечкина в карьере с несколькими голами. Больше игр с несколькими голами в истории НХЛ есть только у Уэйна Гретцки (189).

Теперь у 38-летнего россиянина 848 голов в НХЛ. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.