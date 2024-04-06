«Анахайм» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

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«Анахайм» и «Сиэтл»: встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила 6 апреля в Эдмонтоне и завершилась победой хозяев — 6:2.

Видео лучших моментов матча «Анахайм» — «Сиэтл»: опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Сиэтл» набрал 77 очков и занимает 11-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке — 54 очка.