Тренер «Филадельфии» — о первом полном матче Федотова в НХЛ: «Ему было тяжело»
Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла оценил выступление голкипера Ивана Федотова в матче против «Баффало» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Вратарь провел первую полную игру в НХЛ. 27-летний россиянин отразил 15 из 19 бросков по своим воротам.
«Тяжелая игра, потому что у него было мало активных действий. У наших ворот было мало моментов. Но лишний сейв нам бы не помешал», — приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ.
Федотов присоединился к «Филадельфии» в конце марта. Он подписал контракт с клубом еще в мае 2022 года, но летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.
Вратарь отслужил, после чего снова выступал за ЦСКА в сезоне-2023/24 до вылета армейцев из Кубка Гагарина.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|77
|52
|25
|108
|2
|Каролина
|77
|48
|29
|103
|3
|Айлендерс
|76
|34
|42
|83
|4
|Филадельфия
|77
|36
|41
|83
|5
|Вашингтон
|76
|36
|40
|82
|6
|Питтсбург
|76
|35
|41
|81
|7
|Нью-Джерси
|76
|36
|40
|76
|8
|Коламбус
|76
|25
|51
|62
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|77
|45
|32
|105
|2
|Флорида
|77
|48
|29
|101
|3
|Торонто
|75
|43
|32
|95
|4
|Тампа-Бэй
|76
|43
|33
|93
|5
|Детройт
|76
|37
|39
|82
|6
|Баффало
|77
|37
|40
|79
|7
|Оттава
|75
|33
|42
|70
|8
|Монреаль
|75
|29
|46
|70
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|76
|48
|28
|105
|2
|Колорадо
|77
|48
|29
|102
|3
|Виннипег
|76
|46
|30
|98
|4
|Нэшвилл
|76
|44
|32
|92
|5
|Сент-Луис
|76
|40
|36
|84
|6
|Миннесота
|75
|36
|39
|82
|7
|Аризона
|76
|32
|44
|69
|8
|Чикаго
|75
|22
|53
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|76
|47
|29
|102
|2
|Эдмонтон
|75
|46
|29
|97
|3
|Вегас
|76
|42
|34
|92
|4
|Лос-Анджелес
|76
|40
|36
|91
|5
|Сиэтл
|76
|32
|44
|77
|6
|Калгари
|75
|34
|41
|73
|7
|Анахайм
|77
|25
|52
|54
|8
|Сан-Хосе
|75
|17
|58
|42
|6.04
|02:00
|
Баффало – Филадельфия
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Каролина – Вашингтон
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Детройт – Рейнджерс
|3 : 4
|6.04
|04:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|6 : 2
|6.04
|05:00
|
Аризона – Вегас
|7 : 4
|6.04
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|1 : 3
|6.04
|20:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|- : -
|6.04
|22:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|6.04
|22:30
|
Бостон – Флорида
|- : -
|6.04
|23:00
|
Миннесота – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|75
|133
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|77
|131
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|128
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|74
|63
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|74
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|77
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Артур Силов
Ванкувер
|2
|1.5