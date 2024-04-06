«Анахайм» дома проиграл «Сиэтлу»

«Анахайм» на своем льду проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Нападающий «Кракен» Шейн Райт поучаствовал во всех голах своей команды, оформив дубль и сделав голевую передачу.

«Сиэтл» набрал 77 очков и занимает 11-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке — 54 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Сиэтл» — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Райт — 2 (Бьоркстранд, Дюмулин), 16:08 — 0:1. Райт — 3 (Шварц, Шульц), 22:29 — 0:2. Бенайерс — 14 (бол., Райт, Бьоркстранд), 31:40 — 0:3. Карлссон — 10, 36:35 — 1:3.

Вратари: Достал — Грубауэр.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 16 (9+3+4) — 27 (12+11+4).

6 апреля. Анахайм. Honda Center. 17174 зрителя.