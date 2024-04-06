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Сегодня, 07:51

Федотов — о первом полном матче за «Филадельфию»: «Мне надо быть лучше»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «Филадельфии» Иван Федотов оценил свое выступление в матче против «Баффало» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Федотов провел первый полный матч в НХЛ. 27-летний россиянин отразил 15 из 19 бросков по своим воротам.

«Сто процентов мне надо быть лучше. Лучше приспосабливаться, лучше делать все вещи. Это был очень тяжёлый матч для меня, мало бросков по моим воротам, тяжело держать ритм игры. Но это моя проблема, а не команды», — сказал Федотов в интервью пресс-службе клуба.

Федотов присоединился к «Филадельфии» в конце марта. Он подписал контракт с клубом еще в мае 2022 года, но летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Вратарь отслужил, после чего снова выступал за ЦСКА в сезоне-2023/24 до вылета армейцев из Кубка Гагарина.

Иван Федотов
Хоккей
НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
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«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Детройт» проиграл «Рейнджерс», «Каролина» победила «Вашингтон». Результаты матчей 6 апреля
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 77 52 25 108
2 Каролина 77 48 29 103
3 Айлендерс 76 34 42 83
4 Филадельфия 77 36 41 83
5 Вашингтон 76 36 40 82
6 Питтсбург 76 35 41 81
7 Нью-Джерси 76 36 40 76
8 Коламбус 76 25 51 62
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 45 32 105
2 Флорида 77 48 29 101
3 Торонто 75 43 32 95
4 Тампа-Бэй 76 43 33 93
5 Детройт 76 37 39 82
6 Баффало 77 37 40 79
7 Оттава 75 33 42 70
8 Монреаль 75 29 46 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 76 48 28 105
2 Колорадо 77 48 29 102
3 Виннипег 76 46 30 98
4 Нэшвилл 76 44 32 92
5 Сент-Луис 76 40 36 84
6 Миннесота 75 36 39 82
7 Аризона 76 32 44 69
8 Чикаго 75 22 53 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 76 47 29 102
2 Эдмонтон 75 46 29 97
3 Вегас 76 42 34 92
4 Лос-Анджелес 76 40 36 91
5 Сиэтл 76 32 44 77
6 Калгари 75 34 41 73
7 Анахайм 77 25 52 54
8 Сан-Хосе 75 17 58 42
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Баффало – Филадельфия
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6.04 02:00
Каролина – Вашингтон
 4 : 2
6.04 02:00
Детройт – Рейнджерс
3 : 4
6.04 04:00
Эдмонтон – Колорадо
 6 : 2
6.04 05:00
Аризона – Вегас
 7 : 4
6.04 05:00
Анахайм – Сиэтл
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6.04 20:00
Питтсбург – Тампа-Бэй
 - : -
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Чикаго – Даллас
 - : -
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И Г
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Зак Хаймэн

Эдмонтон

 74 54
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Флорида

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Луи Доминге

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Ярослав Аскаров

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Артур Силов

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