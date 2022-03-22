«Сан-Хосе» обменял Мельничука в «Тампу»
Вратарь «Сан-Хосе» Алексей Мельничук перешел в «Тампу», сообщается на официальном сайте НХЛ.
23-летний россиянин присоединился к «Лайтнинг» в рамках обмена форварда Антуана Морана.
В текущем сезоне Мельничук провел 31 матч в АХЛ с 86,7 процента отраженных бросков.
We have acquired forward @antoinemorand18 from the Lightning in exchange for goaltender Alexei Melnichuk.https://t.co/1GFrLqrURi— San Jose Sharks (@SanJoseSharks) March 21, 2022
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