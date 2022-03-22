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Сегодня, 02:04

«Сан-Хосе» обменял Мельничука в «Тампу»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Мельничук.
Фото nhl.com

Вратарь «Сан-Хосе» Алексей Мельничук перешел в «Тампу», сообщается на официальном сайте НХЛ.

23-летний россиянин присоединился к «Лайтнинг» в рамках обмена форварда Антуана Морана.

В текущем сезоне Мельничук провел 31 матч в АХЛ с 86,7 процента отраженных бросков.

НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Алексей Мельничук
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