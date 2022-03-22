«Сан-Хосе» обменял Мельничука в «Тампу»

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Вратарь «Сан-Хосе» Алексей Мельничук перешел в «Тампу», сообщается на официальном сайте НХЛ.

23-летний россиянин присоединился к «Лайтнинг» в рамках обмена форварда Антуана Морана.

В текущем сезоне Мельничук провел 31 матч в АХЛ с 86,7 процента отраженных бросков.