«Анахайм» обменял Делорье в «Миннесоту»

Форвард «Анахайма» Николя Делорье перешел в «Миннесоту», сообщает официальный сайт НХЛ.

Взамен на 31-летнего канадца «Дакс» получили выбор третьего раунда на драфте-2023.

В текущем сезоне Делорье провел 61 матч, в которых набрал 10 (5+5) очков при среднем коэффициенте полезности «-9».